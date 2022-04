Manaus tem workshop gratuito de perucaria e visagismo

Manaus/AM - O Festival Amazonas de Ópera (FAO) iniciou, nesta segunda-feira (25), o workshop de perucaria e visagismo. Sob o comando de Malonna, responsável pela criação de figurinos, adereços e acessórios que integram trabalhos artísticos no cinema, teatro, dança e de drag queens no País, a ação segue até dia 1º de maio. A oficina é gratuita e faz parte da 24ª edição.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, explica que a capacitação é destinada a profissionais da área. As aulas acontecem no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro (avenida Pedro Teixeira, 2565, Dom Pedro), no bloco A, sala 6, das 11h30 às 15h.

Conteúdo – Malonna vai apresentar, ao longo do curso, técnicas de customização a partir da costura para preenchimento com mais cabelo e desenvolvimento de técnicas de penteados para perucas sintéticas.

O workshop vai além, apresentando a história e uso de perucas e postiços na história, os materiais, técnicas e nomenclaturas. A oficina apresenta aos inscritos o repertório técnico, a recuperação de perucas, limpeza, preparação de penteados, entre outros temas.

Malonna – Malonna se formou em Design de Moda e Artes Visuais e Extensão em Estilismo e Modelagem do Vestuário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhou com arte-educação de 2005 a 2008, quando passou a se dedicar apenas à arte drag e a caracterização.

Em 2013 mudou para São Paulo, cidade onde fundou o ateliê Oficina da Malonna, dedicado à produção de figurinos e a confecção e customização de perucas para uso artístico e ministra aulas.

Malonna atua na área de figurino e maquiagem para performances artísticas burlescas e drag desde 2007. Seu primeiro trabalho com caracterização em teatro foi com o Projeto Oficinão do Galpão Cine Horto em 2011, desde então desenvolve projetos de caracterização (figurino, visagismo e perucaria) para diversas iniciativas culturais em teatro, TV, cinema, publicidade, festivais e eventos sem renunciar a sua pesquisa em performance drag e arte burlesca.

Festival – O FAO vai acontecer de 29 de abril a 31 de maio, na capital e interior. A programação conta com atrações gratuitas e, para as obras pagas, os ingressos estão à venda em www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento. A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior (veja programação completa). As estreias das óperas vão ser transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da @culturadoam.

O FAO é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). O projeto, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, tem patrocínio master do Bradesco e patrocínio da Innova.