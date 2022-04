Alimentos e produtos de limpeza vencidos são apreendidos em supermercado de Manaus

De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, o supermercado foi autuado por conta das irregularidades.

Foram retirados de circulação produtos de limpeza, laticínios e carnes. Dos itens recolhidos, a maioria (19,352 quilos) estava com validade expirada ou embalagens violadas. Os outros 7 quilos restantes foram apreendidos com a data de vencimento ilegível.

Manaus/AM - Cerca de 26kg de alimentos e produtos de limpeza vencidos ou com embalagens violadas foram apreendidos pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), durante fiscalização nesta segunda-feira (25), em um supermercado no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus.

