Manaus tem 9 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado; confira

“Os usuários em dúvida sobre os prazos e a dose que devem receber podem consultar essas informações por meio da plataforma Imuniza Manaus, no endereço imuniza.manaus.am.gov.br, bastando informar o número do CPF”, assinala o subsecretário.

O esquema vacinal completo, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde, prevê duas doses no esquema primário, mais dose de reforço, com intervalos de quatro meses entre as aplicações.

“Adultos, idosos, crianças e jovens, toda pessoa a partir dos 6 meses pode se vacinar. Pais e responsáveis, levem as crianças ao posto de saúde. Conseguimos controlar a Covid-19 com a vacina, e ela ainda é essencial para prevenir o adoecimento pela doença”, aponta.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, orienta o público interessado em atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19 a buscar uma das unidades de saúde, portando documento oficial de identificação com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para receber a dose recomendada.

