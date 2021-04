Manaus tem 249 mil pessoas vacinadas contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mantém sete postos de vacinação em todas as zonas da cidade, atendendo nas modalidades de drive-thru e fixa, para atender as pessoas que se enquadrem nos critérios das etapas em andamento, seja para a primeira ou segunda dose.

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19, que começou em janeiro deste ano, registrou até esta segunda-feira (05), cerca de 306.338 doses de vacinas aplicadas, sendo 249.002 primeiras doses e 57.336 segundas doses. Esse número corresponde a 53,45% do total de primeiras e segundas doses utilizadas em todo o Estado do Amazonas até hoje, que é de 573.041. Os grupos prioritários vacinados são formados por trabalhadores de saúde, idosos de 60 anos e mais, indígenas aldeados e pessoas de 50 a 59 anos com diabetes mellitus, obesidade mórbida (IMC > 40) e cardiopatias.

