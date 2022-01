Manaus realiza mutirão de atendimentos para atualização do Cadastro Único

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) realizou, neste sábado (8), o primeiro mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) neste ano. Ao todo, mais de 600 famílias foram atendidas. A iniciativa vem de encontro à grande procura por atendimento nos 20 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Desde o início da pandemia, o governo federal suspendeu a necessidade de atualização cadastral, mas a extinção do Bolsa Família e criação do Auxílio Brasil provocaram uma verdadeira corrida até as unidades. Sobre o Cadastro Único O Cadastro Único (CadÚnico) reúne informações sobre as famílias de baixa renda. O registro mostra onde estão essas famílias, quem faz parte delas, qual a situação social e de renda. Com base no CadÚnico, o governo federal, estados e prefeituras podem planejar e incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade nos programas sociais. Atualmente, Manaus tem mais de 281 mil famílias inseridas no Cadastro Único e quase 130 mil famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil.

