Manaus realiza Feira de Artesanato Itinerante

Manaus/AM- A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza nesta quinta-feira, 30, e sexta-feira, 1º/10, mais uma Feira de Artesanato, desta vez no hall de entrada da Secretaria Municipal da Educação (Semed), localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 2.358, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul. O evento será realizado com o objetivo de promover a cultura empreendedora, geração de renda e expansão do empreendedorismo artesanal na capital amazonense.

De acordo com o diretor do Departamento de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, Sidnei Magalhães, a duração da feira, que será de dois dias consecutivos, vai priorizar a participação dos artesãos cadastrados, para fomentar as vendas de artigos confeccionados na exposição.