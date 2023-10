'Manaus Mais Cidadã' oferta mais de 100 serviços gratuitos neste sábado; confira

Os atendimentos serão realizados no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Coração de Jesus, localizado na rua Hermínio Barbosa, s/nº, no bairro Morro da Liberdade, das 8h às 16h. Entre os serviços que serão oferecidos à população ao longo do dia, estão o Cadastro Único (inserção, atualização e orientações), saúde (aferição de pressão, consulta com o clínico geral, testes rápidos para ISTs etc.), cadastro para vagas de emprego, embelezamento, entre outras atividades.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realiza, neste sábado (21), a 7ª edição do mutirão de cidadania “Manaus Mais Cidadã”, levando mais de 100 serviços à população do bairro Morro da Liberdade e áreas adjacentes, na zona Sul.

