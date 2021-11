Manaus já aplicou mais de 2,8 milhões de doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - Manaus registrou mais de 2,8 milhões de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19, até este sábado (30), é o que aponta os dados do Vacinômetro municipal (https://vacinometro.manaus.am.gov.br/view/ ).

Considerando a população vacinável (acima de 12 anos), que é de 1.785.793 pessoas, 89% receberam até o momento, pelo menos uma dose de imunizante e 66% já estão com o esquema vacinal completo.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade original com foto e CPF. Para os adolescentes de 12 a 17 anos, a certidão de nascimento pode substituir a carteira de identidade, e o Cartão Nacional do SUS pode ser apresentado no lugar do CPF. Para este público, é exigida a presença de um responsável maior de 18 anos para autorizar a vacinação.

Quem for receber a segunda dose deve levar, além dos documentos pessoais, a carteira de vacinação. Também é importante consultar o site Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) e confirmar se já se encontra no prazo para se vacinar. Nesse caso, o sistema vai exibir a informação de que o usuário deve comparecer imediatamente ao ponto de vacinação. O intervalo recomendado no momento pelo Ministério da Saúde é de 28 dias (4 semanas) para a CoronaVac e de 56 dias (8 semanas) para a Ptizer e para a AstraZeneca.

A 3ª dose, também chamada dose de reforço, está sendo aplicada nos imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 diss ou mais. A dose também está disponível para os idosos acima de 60 anos e para os trabalhadores da saúde que receberam a segunda dose de qualquer tipo de imunizante contra a Covid-19 há seis meses ou mais. A lista das condições de saúde consideradas como imunosspressão podem ser consultadas no site (https://semsa.manaus.am.gov.br/) e nos canais oficiais da Semsa.