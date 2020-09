Manaus FC não dá aumento e Rossini deixa o clube no meio da Série C

Manaus/AM - Em fim de contrato, o Manaus FC não chegou a um acordo com o atacante Rossini, de 35 anos, e o jogador vai deixar o clube no meio da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta buscava um aumento salarial para seguir no clube esmeraldino.

O vice-presidente do Manaus, Giovanni Silva explica a situação envolvendo o jogador. “Alguns atletas do clube tinham um contrato até o final da Série C. Como houve a pandemia, o campeonato atrasou e, por conta disso, o clube agora precisa fazer esse aditivo no contrato desses atletas”, explica o dirigente.

Neste aditivo, o atacante pediu aumento salarial e premiação individual em caso de acesso do clube para Série B e também para o caso de permanência do Gavião na Série C. “O Rossini pediu aumento de salário em valores que estão fora da realidade do clube neste momento, o que nos deixou muito surpresos. Ficamos ainda mais surpresos com a questão de premiações individuais. O clube não trata com atletas sobre premiações individuais. Sempre tratamos com todos e é assim que vai ser, coletivamente. Desta forma, não tem mais condições do jogador disputar o Brasileiro da Série C com a camisa do Manaus”, diz Giovanni.

O dirigente ressaltou ainda o momento financeiro difícil por conta de todo o cenário causado pela pandemia. “Neste momento precisamos entender a realidade financeira do clube. Tínhamos uma reserva de recursos por conta do que o clube conquistou no ano passado, mas tivemos que usar esses recursos para honrar os salários dos jogadores durante a pandemia. E para piorar a situação, o Campeonato Brasileiro - isso em todas as divisões -, está acontecendo com portões fechados. Então uma fonte de renda importante que o clube tinha, que era a bilheteria, bom, essa fonte a gente não tem mais. A pedida do Rossini, neste momento, vai contra a nossa realidade financeira. Nós agradecemos por tudo que o atleta já fez pelo clube, mas nós não podemos fazer despesas ou acordos que o clube não terá condições de honrar lá na frente”, finalizou Giovanni Silva.