Manaus estuda Temporada de Cruzeiros 2021/2022

A nova temporada de cruzeiros marítimos está programada para iniciar em novembro deste ano, com encerramento previsto para maio de 2022, porém, pode acontecer alteração na programação. A última temporada, em virtude da pandemia de Covid-19, foi cancelada por meio de decreto governamental em março de 2020, para evitar a contaminação e proliferação do vírus.

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza um encontro virtual com as secretarias integradas ao trade turístico, para discutir a Temporada de Cruzeiros 2021/2022 e o fortalecimento do turismo local, no período pós-pandemia. A reunião acontece nesta terça-feira (20), via Google Meet.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.