Com pneus carecas e sem autorização, micro-ônibus são apreendidos em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), apreendeu quatro micro-ônibus do modal executivo que estavam operando de forma irregular. As operações ocorreram entre19 e 20 de abril, no Centro da cidade e na zona Centro-Sul.

Entre os veículos apreendidos, estão dois com pneus “carecas” e dois sem autorização legal do IMMU. Todos foram encaminhados ao parqueamento do instituto e só serão liberados mediante regularização e pagamento de multas e diárias do local de armazenagem de veículos.

Outras operações

Na tarde da última segunda-feira (19) fiscais de Transporte do IMMU fizeram essa operação na avenida Epaminondas, Centro de Manaus, onde abordaram veículos da modalidade executivo. Já, nesta terça-feira (20) pela manhã, foi montada uma ação de fiscalização na avenida Djalma Batista, nas imediações do bairro Flores, zona Centro-Sul.