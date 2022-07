Manaus abre mais de mil vagas para escolinha esportiva da Vila Olímpica

Os interessados em realizar sua matrícula devem procurar a sede da Vila Olímpica de Manaus, localizada na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, com uma cópia do RG e CPF, sua e do responsável, além de apresentar cópia do comprovante de residência.

Ao todo, serão 1.038 vagas para as seguintes modalidades: atletismo, basquete, funcional kids, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, tênis de mesa, judô, voleibol e xadrez. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, contemplando os períodos matutinos e vespertinos.

Manaus/AM - Mais de mil vagas para escolinha esportiva da Vila Olímpica de Manaus estão abertas para crianças e jovens de 8 a 17 anos, em 11 modalidades. O projeto “Campeões da Vila”, do Governo do Amazonas, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), integra o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), e visa formar atletas da base para o alto rendimento.

