Grave acidente faz data de apuração de notas do Festival Folclórico do Amazonas ser transferida

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), informa que a solenidade de apuração das notas do 64° Festival Folclórico do Amazonas, categorias Prata, Bronze e Acesso, que estava acontecendo no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, nesta sexta-feira, 1º/7, foi interrompido, por volta das 12h15, em virtude de um acidente ocorrido nas adjacências da Semed, em que um veículo bateu em um poste, causando a interrupção do fornecimento de energia elétrica na área.

Após duas horas de espera pelo retorno do fornecimento de energia elétrica ao local da apuração, ficou acordado com a comissão de apuração, o presidente da comissão organizadora e demais membros, que a apuração retornará neste sábado, 2/7, às 14h, no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), localizado na avenida 7 de Setembro, 350, Centro.

Em seguida, todos os envelopes foram lacrados e devolvidos à guarda da Polícia Militar.