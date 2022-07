Moradores são notificados por acúmulo de materiais recicláveis em Manaus

Manaus/AM - Dois moradores foram notificados nesta sexta-feira (1), por uso irregular das áreas comuns para acumular e comercializar grande quantidade de materiais que alegam ser destinados à reciclagem, no Residencial Liberdade, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

Os dois moradores são reincidentes e terão prazo de sete dias para remover os materiais das áreas comuns do residencial. De acordo com a subcoordenadora do setor social da UGPE, Viviane Dutra, as denúncias recebidas no órgão são de que o material acumulado está causando transtornos para os moradores do residencial, já que virou criadouro de mosquitos e outros insetos que podem desencadear doenças.

O comércio irregular de sucata em espaços públicos é proibido. Portanto, os moradores que praticam essa atividade podem ser multados por poluição ambiental. Se não for retirado, o material acumulado no Residencial Liberdade pode ser apreendido.

As denúncias de ocupações irregulares podem ser realizadas de maneira anônima ao Gipiap pelo telefone 3182-2848.