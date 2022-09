Mais de 5 mil pessoas participam de corrida 'Manaus em Movimento'

As atividades da corrida começaram antes das 18h30, hora oficial do início da prova. Desde as 17h, a Semsa promoveu apresentações artísticas e atividades integrativas para animar atletas e acompanhantes. Nesse horário também foram abertos os estandes montados pelos Distritos de Saúde da Secretaria, com informações sobre a relação entre exercícios físicos e aumento da qualidade de vida, associados à nutrição, bons hábitos de vida e exames preventivos.

Além dos inscritos no evento, que ofereceu 3,5 mil vagas de acesso gratuito, mediante a entrega de uma lata de leite para doação a instituições filantrópicas, a corrida contou com os corredores pipoca, aqueles que acompanham o percurso sem participação oficial.

Manaus/AM - A 1ª edição da corrida Manaus em Movimento movimentou a noite de sábado (24), com o comparecimento de mais de 5 mil corredores de todas as idades ao complexo Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

