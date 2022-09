Julgamento de Carnaúba, acusado de liderar chacina no Compaj, acontece hoje em Manaus

Manaus/AM - Gelson Carnaúba, o "Mano G", apontado pela polícia como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Amazonas, será julgado nesta segunda-feira (26) pela chacina no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) ocorrida em 2002, e que terminou na morte de 12 detentos. Além dele, Marcos Paulo da Cruz e Francisco Álvaro Pereira também ocuparão o banco dos réus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.