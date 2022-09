Bebê é arremessado ao ser atropelado com os pais no Centro de Manaus

Segundo informações preliminares, o pai e a mãe, que segurava a criança no colo, foram atingidos por um carro, modelo Pálio, em alta velocidade ao tentarem atravessar a rua na faixa de pedestres. O motorista do veículo ainda tentou fugir sem prestar socorro às vítimas, no entanto, foi perseguido e preso por Policiais Militares.

Manaus/AM - Um bebê, de 1 ano e 6 meses, foi arremessado ao ser atropelado com os pais, na noite deste domingo (25), na rua Floriano Peixoto, no Centro de Manaus.

