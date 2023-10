Mais de 400 famílias de área rural de Manaus recebem ajuda durante seca dos rios

Manaus/AM - Famílias que estão sofrendo com a seca dos rios e moram em comunidades ribeirinhas e agrícolas de Manaus, receberam ajuda humanitária, neste sábado (7). As 420 famílias moradoras das comunidades do Pagodão, Chita, Terra Preta, Santa Maria, Bela Vista do Jaraqui, Costa do Arara, localizadas na área rural da capital foram contempladas pela ação.

Até o próximo domingo, todas as comunidades da região do Baixo Amazonas e Calha do Rio Negro vão ser atendidas com cestas básicas, kits de higiene e água potável para, ao menos, 30 dias.

Logística

As equipes da prefeitura estão trabalhando, diuturnamente, abastecendo as balsas que saem com os mantimentos para ancorar em áreas que fiquem mais próximas às comunidades, depois, pequenos botes são abastecidos, de acordo com o número de moradores.

As embarcações saem em direção às localidades e param em escolas municipais e barracões das associações; tudo, previamente e logisticamente, agendado com o líder comunitário, facilitando um pouco mais o percurso, principalmente para os moradores que já estão isolados e necessitam fazer o trajeto andando pelos locais onde antes eram rios, mas, agora, estão secos devido à vazante.