Manaus intensifica exames de mama e preventivo no Outubro Rosa

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus intensificou a realização de exames clínicos de mama e do exame preventivo em unidades gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na zona Leste, na manhã deste sábado, 7/10, na primeira ação “Dia D do Outubro Rosa”. A iniciativa, que acontece também nos próximos dois sábados de outubro, integra a programação da campanha anual realizada neste mês, voltada à conscientização sobre o câncer de mama e câncer do colo do útero.

A ação de intensificação alcançou as Unidades de Saúde da Família (USFs) Alfredo Campos, no bairro Zumbi dos Palmares; Amazonas Palhano, no São José; e Leonor Brilhante, no Tancredo Neves; e ainda a Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Leste, instalada no conjunto Nova Floresta. Nas unidades, foi reforçada a oferta de exames clínicos de mama e do exame preventivo do câncer do colo do útero, bem como de mamografias, realizadas diretamente na unidade móvel, ou solicitadas via Sistema de Regulação (Sisreg), no caso das USFs.

A responsável pela Unidade Móvel de Saúde da Mulher que atende a zona Leste, enfermeira Fabíola Lacerda Ribeiro, assinalou o reforço das estruturas itinerantes para as ações de prevenção do câncer de mama e câncer do colo uterino na atenção básica em Manaus.

“Elas vieram para fazer a diferença, dando mais assistência para a população feminina em zonas de maior demanda, como a zona Leste, em especial na prevenção do câncer de mama, com a oferta de mamografias e exames de ultrassom”, pontuou Fabíola, acrescentando que a prevenção “é um ato de amor”. “É importante prevenir hoje, para não sofrer nenhum tipo de agravo mais à frente”.

A auxiliar de serviços gerais Ivaldina Pinheiro foi uma das atendidas na ação de intensificação realizada na USF Amazonas Palhano. Ela relatou que visita, regularmente, a unidade, onde realiza o preventivo e outros exames ofertados na rede básica.

“É muito importante termos esse cuidado com a gente. Muitas mulheres não gostam, mas é muito importante fazer o preventivo e a mamografia. A mulher tem que se prevenir, se cuidar”, alertou.

Campanha

O “Dia D do Outubro Rosa” integra a programação da campanha anual da Semsa Manaus, que será aberta, oficialmente, na segunda-feira, 9/10, na USF Nilton Lins, no bairro Flores, zona Centro-Sul. Na ocasião, será aberta também a campanha “Outubro Verde”, com enfoque na conscientização acerca da prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis.

A agenda do Dia D seguirá no próximo sábado, 14/10, na USF Dr. José Rayol dos Santos, no bairro Chapada, gerenciada pelo Distrito de Saúde (Disa) Sul da Semsa; nas USFs Leonor de Freitas, no Compensa, e Deodato de Miranda Leão, no Glória, vinculadas ao Disa Oeste; e na Unidade Móvel de Saúde da Mulher, que atende a zona Oeste.

No dia 21/10, a ação de intensificação será nas unidades coordenadas pelo Disa Norte da Semsa, a clínica da família Carmen Nicolau, no bairro Lago Azul, e as USFs Áugias Gadelha, no bairro Cidade Nova, e major PM Sálvio Belota, no Santa Etelvina. Participa da atividade na data ainda a estrutura móvel de saúde da mulher que atende a zona Norte.

Além da intensificação de ações de prevenção e educação em saúde, o “Outubro Rosa”, da Semsa, prevê, ainda, o reforço da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) nas unidades de saúde, além de atividades de educação permanente para profissionais de saúde.