Mais de 33 mil torcedores lotam Arena da Amazônia em jogo do Vasco contra Guarani

Para o confronto entre Guarani e Vasco, pessoas com deficiência (PcD’s) tiveram o acesso gratuito ao estádio, conforme prevê a Lei Nº 241/2015. A lei também diz que os indivíduos portadores de alguma deficiência podem entrar sem nenhum custo em cinemas, espetáculos de teatro, circo, museus, parques, eventos educativos, esportivos, de lazer, culturais ou similares. Ela também assegura que o acompanhante da PcD pague o correspondente a 50% do valor do ingresso cobrado.

Manaus/AM - A Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebeu nesta quinta-feira (19), o confronto entre Guarani (SP) e Vasco (RJ), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro – Série B. A partida terminou 0 a 0 e com um público de 33.048 e uma renda de R$ 2.801.270,00.

