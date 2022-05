Vasco x Guarani: Torcedores recebem orientações sobre descarte de resíduos em Manaus

A operação teve uma receptividade muito positiva por parte dos torcedores e por onde as equipes passaram foram parabenizadas pelo trabalho. Antônio Silva, torcedor do Vasco da Gama, foi um dos populares que parabenizou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela secretaria. “Muito boa esta ação, a prefeitura está de parabéns”, comentou.

Manaus/AM - Durante o jogo entre Vasco X Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da série B, os torcedores receberam orientações em uma ação de limpeza e sensibilização ambiental na Arena da Amazônia, na zona Centro-Sul. A ação ocorreu em todo o complexo esportivo e no entorno do estádio, com a distribuição de 10 mil sacolas ecológicas, para que o descarte dos resíduos, de produtos consumidos durante a partida, fosse realizado de forma adequada.

