Mais de 200 veículos serão leiloados pelo Detran-AM na próxima semana

Manaus/AM - Com 280 veículos disponíveis para arremate, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizará, no dia 26 de maio, o segundo leilão de 2022 de forma on-line. A visitação dos veículos poderá ser feita de forma presencial entre os dias 23 e 25.

Entre os veículos que vão a leilão, 248 são motocicletas e 32 são carros, nos mais diversos estados de conservação. Por esse motivo é importante que os interessados visitem o local onde os veículos estão expostos.

Os veículos estão disponíveis para a inspeção dos interessados no pátio da empresa WR Leilões, que fica localizada na Rodovia Manoel Urbano (AM-070), no Distrito de Cacau Pirera, no sentido de quem vai para Iranduba.



“Estamos na expectativa de que todos os veículos disponíveis sejam arrematados, pois é a única chance de quem busca adquirir um veículo com ótimo valor e com inúmeras vantagens. São muitas pessoas que buscam, através dos nossos leilões, adquirir seu primeiro veículo ou até mesmo trocar o atual”, comentou Amazona Moura, gerente da empresa leiloeira.



Visitação e cadastro

A partir da segunda-feira (23), os interessados em participar do segundo leilão do Detran-AM de 2022 já poderão visitar os veículos. A visitação vai estar disponível das 8h às 16h.



Quem se interessar em participar do leilão terá que, obrigatoriamente, fazer um cadastro com a empresa responsável pelo certame. Isso pode ser feito pelo site www.wrleiloes.com.br. A partir desse cadastro, os lances já estão liberados.