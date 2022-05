Família ferida em acidente que terminou com morte em Manaus segue internada

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informou que os pacientes adultos estão no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo. Já a menina está internada no Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Leste (HPSC-ZL). Todos com quadro estável.

