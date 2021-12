Mais de 100 famílias de Manaus tiveram prejuízos devido temporal

Manaus/AM - Mais de 100 famílias tiveram algum tipo de prejuízo devido ao temporal que causou estragos na capital nesta segunda-feira (27). Os dados são da Defesa Civil do município. Foram 81 ocorrências registradas desde deslizamento, destelhamento, queda de muro, entre outros. Dentre os danos, 16 árvores tombaram. Apesar de nenhum registro de feridos, 117 famílias foram prejudicadas com a tempestade.

