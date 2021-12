Decoração natalina gigante na Ponta Negra é danificada durante temporal em Manaus

Manaus/AM - A tempestade sem precedentes que atingiu Manaus e causou vários prejuízos também destruiu a decoração natalina exposta na Praia da Ponta Negra. Chuva destrói decoração natalina na Ponta Negra em Manaus pic.twitter.com/Et7l4jy0Fl — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 28, 2021 Os ventos chegaram a 80km/h e arremessaram vários itens decorativos do espaço. Um dos mais atingidos foi a árvore de 40 metros montada no local. A estrela do topo foi arremessada para longe e a árvore gigante quase tombou por diversas vezes durante a fúria da ventania. Foi necessário utilizar um guindaste para reorganizar a decoração e os trabalhos ainda não encerraram. Até a manhã desta terça-feira (28), ainda a estrela permanecia no chão. Ela chegou a ser recolocada, mas despencou novamente.

