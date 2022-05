Mais cinco aprovados no concurso da Manaus Previdência são nomeados

O concurso da Manaus Previdência foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e ofertou dez vagas imediatas (organizadas em dois editais), além de cadastro reserva para os cargos que vierem a vagar ou forem criados no período de duração do concurso (validade inicial de 2 anos).

Nesta fase, os cinco aprovados devem aguardar o edital de convocação que está em trâmite. Após esta etapa, deverão levar a documentação à Manaus Previdência (conforme edital a ser publicado) e seguirem com o processo de admissão, comparecendo no dia e horário estabelecidos na autarquia municipal.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou decreto para a nomeação de cinco aprovados no concurso público da Manaus Previdência (edital 2). Dois dos nomeados são para o cargo de analista previdenciário – especialidade auditoria; e outro para psicólogo; os demais são para técnico previdenciário – especialidade administrativa. As nomeações constam na página 4, do caderno nº 1, da edição nº 5.344, do Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira, 17/5.

