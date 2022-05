Influenza: Vacinação de profissionais da educação segue até sexta em Manaus

Além da vacina contra a influenza, também estão disponíveis os imunizantes da Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e febre amarela. De acordo com a Semed, além dos trabalhadores da educação, a imunização também está disponível para os familiares que sejam dos grupos prioritários: idosos acima de 60 anos, gestante, puérpera (mulheres no pós-parto), crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

