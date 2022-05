Linhas de ônibus serão desviadas para jogo entre Vasco e Guarani em Manaus

Manaus/AM - A circulação do transporte entorno da Arena da Amazônia passará por mudanças, nesta quinta-feira (19), devido a partida entre Vasco e Guarani.

Em virtude da interdição da avenida Constantino Nery, no sentido bairro/Centro, no trecho compreendido entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil, as linhas que operam próximo à Arena da Amazônia seguirão a alteração de desvios.

As linhas de ônibus 300, 448, que irão atender a Estação Arena no sentido bairro/Centro, vão seguir o seguinte percurso: avenidas Mário Ypiranga, Djalma Batista, João Valério, Constantino Nery e seguirão em direção ao Centro.

Para atendimento ao T1/Centro, os usuários da Estação Arena terão como opção a linha 300.

Para a circulação das linhas de ônibus com veículos convencionais do sistema de transporte: 300, 302, 305, 306, 455, 444, 454, 430, 319, 320, 321, 324 330 e 011, cujos fluxos normais são as avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery em direção ao Centro, serão desviados para a avenida Mário Ypiranga, acessarão as avenidas Djalma Batista, João Valério e Constantino Nery e seguirão em direção ao Centro.

As linhas com veículos articulados 356, 448, 500, 560 e 640 seguirão o seguinte itinerário em direção ao Centro: serão desviados para a avenida Mário Ypiranga, depois para a avenida Djalma Batista, avenida Constantino Nery, avenida Álvaro Maia, farão o retorno no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, e seguem em direção ao Centro normalmente.