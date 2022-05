Processo para contratação de 3 mil estagiários avança em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou, na manhã desta quarta-feira (18), no auditório da Casa Militar, no bairro Vila da Prata, zona Oeste, uma reunião com os agentes setoriais de Estágio das secretarias da administração municipal, para alinhar as próximas etapas do processo de contratação de estudantes dos níveis médio e superior para as 3 mil vagas de estágio disponíveis. O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

A próxima etapa, de acordo com o cronograma estabelecido pela Supervisão Geral de Estágio da Semad, será o envio, pelas secretarias e órgãos da prefeitura, da solicitação de estagiários, dentro do limite de vagas disponíveis para cada um. No novo formato, os agentes de integração deverão fazer o recrutamento e a seleção dos candidatos às vagas com base no coeficiente de rendimento escolar ou acadêmico igual ou superior a 5 e, no caso dos cursos de ensino superior, observando o período mínimo já cursado, o que deverá ser informado pelas instituições intermediadoras.

Vagas

A prefeitura vai disponibilizar 3 mil vagas para estágio nos níveis médio e superior, em 23 órgãos da administração direta e indireta. O total foi dividido em três lotes, de modo que cada um dos três institutos credenciados recebesse quantidade igual de estagiários, no caso, mil vagas para cada.

O lote um, referente a mil vagas de nível superior para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), ficou com o Instituto Nacional Talentos de Inclusão Profissional (Intal). O lote dois, que atenderá a cinco secretarias, sendo uma delas a Semed, com mais 750 vagas, sendo 250 de nível médio e 500 de nível superior, ficará sob a responsabilidade do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O terceiro e último lote, que será atendido pelo Instituto Trimonte de Desenvolvimento (ITD), cobrirá outras 17 secretarias e órgãos da Prefeitura de Manaus, com 238 vagas de nível médio e 762 de ensino superior.

O estágio terá dois anos de duração, sendo que no caso dos estagiários finalistas, será até a conclusão do curso.

Inscrições