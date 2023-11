Mãe e filho de Manaus morrem em grave acidente de carro em Boa Vista

Manaus/AM - Evanilza Batista Silva, de 55, e José Bastos da Silva Neto, de 43 anos, morreram em um grave acidente entre dois carros na rodovia RR-205, zona Rural de Boa Vista. Mãe e filho eram de Manaus.

Segundo a PM, as vítimas estavam com mais duas pessoas no veículo, a esposa de José e a filha de 15 anos. No segundo carro envolvido no acidente, um homem identificado como 'Felipe' também veio à óbito. Ele estava com uma mulher de 48 anos e um jovem de 24, que dirigia o veículo.

A esposa de José relatou à polícia que eles retornavam de um lago sentido Boa Vista e um veículo tentou faz uma ultrapassagem brusca e fechou o carro da família.

O marido dela acabou perdendo o controle do veículo. A polícia encontrou irregularidades somente no motorista do carro cinza, em que morreu Felipe.

O veículo não estava licenciado e o motorista de 24 anos estava com a carteira de habilitação vencida. Ele também não tinha a categoria compatível com o tipo de veículo que dirigia.