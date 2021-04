Live com especialistas dá dicas para elaboração de currículo

Manaus/AM - “Dicas para elaboração de currículo” esse é o tema da live desta segunda-feira (26), às 15h, do projeto Reconexão com o Mercado de Trabalho do Senac Amazonas. Participam da interação no perfil do Instagram @senac_amazonas o coordenador de RH do grupo Bemol, Klaus Raine, e a diretora de relacionamento da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas (ABRRH-AM), Ilma Marques.

Os interessados em adquirir certificado de participação, que será disponibilizado de forma gratuita, devem se inscrever antecipadamente no endereço bit.ly/LiveSenac26Abr e cadastrar as informações solicitadas. O documento digital que comprova a participação na programação será enviado via e-mail do participante.

O Reconexão com o Mercado de Trabalho tem como foco a reinserção das pessoas ao mercado de trabalho, através de orientações via lives nas redes sociais, com plantão de serviços para elaboração de currículos em todas as unidades Senac e dicas para processo seletivos, ação que ocorrerá na Carreta de Informática.

O encerramento da atividade será no Largo de São Sebastião, no dia 7, com serviços gratuitos na Carreta na Praça.