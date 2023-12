Lista de selecionados em curso de TBO é divulgada em Manaus; confira

As aulas acontecem nos dias 19 e 21/12, na Sala de Qualificação Profissional do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2939, no bairro Cidade de Deus, zona Norte. A capacitação será dividida em duas turmas, das 9h30 às 11h e das 13h às 16h. Os participantes selecionados serão contatados por meio do telefone informado na ficha de inscrição.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.