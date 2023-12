Idosos e imunossuprimidos vacinados há 6 meses já podem tomar reforço com bivalente

Manaus/AM - Foi iniciada nesta segunda-feira (18), a oferta do reforço da vacina Pfizer bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e usuários com imunossupressão a partir dos 12 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está disponibilizando a vacina em mais de 70 unidades distribuídas em todas as zonas geográficas da capital tanto no horário regular, das 8h às 17h, quando no horário ampliado, das 7h às 20h. A bivalente fortalece a imunidade contra as formas graves da Covid-19.

“A bivalente é conhecida por gerar uma resposta imune importante, que impede o desenvolvimento das formas graves, que debitam as pessoas e muitas vezes, requerem hospitalização. Reforçamos o pedido para os idosos com 60 anos ou mais e pessoas com imunossupressão com intervalo de seis meses da última dose, que busquem as nossas unidades para cumprir essa importante missão”, disse a secretária municipal de saúde, Shádia Fraxe.

A oferta do imunizante que protege contra a variante original da Covid-19 e as subvariantes da ômicrom, em Manaus está embasada na orientação do Ministério da Saúde, que por meio da nota técnica nº 83/2003, aconselha a oferta da vacina para grupos vulneráveis devido ao surgimento de novas cepas e ocorrência de surto no Ceará.

A população pode consultar os endereços e horários de funcionamento das 73 unidades de saúde da Semsa que ofertam a vacina bivalente, pelo link: bit.ly/localvacinacovid19.

Para receber a vacina é necessário que os usuários apresentem documento oficial com foto, Cartão Nacional do SUS e cartão de vacina.

Por meio da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), os usuários podem consultar as doses que já recebeu e se está apto a receber as doses de reforço.