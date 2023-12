Operação 'Natal com Saúde' fiscaliza alimentos em supermercados de Manaus

A operação “Natal com Saúde” busca promover um ambiente seguro para a compra de alimentos durante o Natal, garantindo que as famílias tenham acesso a produtos de qualidade e seguros para o consumo.

Os fiscais da Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali), da Visa Manaus, foram divididos em várias equipes, que irão atuar nos turnos da manhã e da tarde. Serão verificados aspectos como as condições de armazenamento e exposição dos produtos e a adequação das instalações e equipamentos utilizados para manipulação dos alimentos. Também serão oferecidas orientações sobre as boas práticas sanitárias para funcionários e o público.

Com duração de quatro dias, indo até a sexta-feira, 22, a “Natal com Saúde” irá intensificar as ações de monitoramento da segurança sanitária dos alimentos consumidos no período natalino.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.