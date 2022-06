Linha de ônibus 675 é reativada em Manaus

Sempre tendo como objetivo a melhoria do transporte coletivo, em maio deste ano o IMMU alterou os itinerários das linhas 003 e 006 que atendem estradas e ramais ao longo da avenida do Turismo, na zona Oeste.

A linha 675 partirá do Terminal de Integração 5 (T5), no bairro São José, zona Leste da capital, e fará o mesmo itinerário da 678, a partir do T5. A iniciativa visa desafogar a linha 678 e oferecer mais uma opção aos usuários de transporte público.

