Feira municipal do Parque 10 é reinaugurada

A reforma da feira do Parque 10 teve início em fevereiro passado. Os recursos investidos na obra são oriundos de emenda parlamentar do vereador Professor Samuel (R$ 122 mil) e do Tesouro municipal (R$ 51 mil), totalizando R$ 173 mil. O projeto foi elaborado pelo setor de Engenharia da Semacc e a reforma contemplou serviços de instalação de forro em todo o ambiente da feira, reforma geral dos banheiros, construção de um banheiro para Pessoa com Deficiência (PcD), reforma no telhado e em toda a estrutura metálica, instalações elétricas e hidráulicas, pintura interna e externa, e paisagismo.

