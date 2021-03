Laboratório suspende serviços e pega usuários de surpresa em Manaus

A pasta informa que os usuários agendados para a coleta de exames no Laboratório Distrital Sul serão remanejados para outros laboratórios da Semsa, enquanto durarem os reparos no prédio. Ainda não há previsão para que os serviços sejam retomados.

Manaus/AM - O atendimento no Laboratório Distrital Sul, que funciona ao lado da Unidade Básica de Saúde do Morro da Liberdade, na rua D. Mimi, foi suspenso nesta quinta-feira (11) e pegou muita gente de surpresa.

