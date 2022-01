Laboratório Distrital Leste tem atendimento suspenso nesta segunda após ter fiação furtada em Manaus

O laboratório fica no mesmo terreno da policlínica Doutor Antônio Comte Telles, alvo do mesmo tipo de furto no último dia 24. A Semsa informou que já adotou os procedimentos de registro de Boletim de Ocorrência no Distrito Policial da área.

Manaus/AM - O Laboratório Distrital Leste, localizado na rua J, nº 207, no bairro São José Operário, não funcionará nesta segunda-feira, 31, em razão do furto de toda a fiação e dos condensadores dos aparelhos de ar-condicionado da unidade, ocorrido na madrugada deste domingo, 30.

