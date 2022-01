Centro de Testagem realizou mais de 24 mil exames em Manaus

Manaus/AM - Em 10 dias de funcionamento, o Centro de Testagem contra a Covid-19 instalado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) realizou mais de 24,5 mil testes de antígeno. O serviço está disponível para aumentar a oferta de testes gratuitos, para a população de Manaus, e desafogar a demanda nas unidades de saúde.

De acordo com levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), coletados pelas equipes de saúde que atuam no Centro de Testagem, do dia 19 de janeiro até sábado (29), o número de exames realizados no espaço foi de 24.576, sendo 15.295 (62%) com resultados negativos e 9.281 (38%) positivos. O local tem capacidade para atender 10 mil pessoas por dia.

Diagnósticos – Nos quatro primeiros dias de atendimento, de 19 a 22 de janeiro, foram realizados 12.477 exames, sendo 6.333 com resultados negativos e 6.144 positivos. Na segunda semana de funcionamento, de 24 a 29 de janeiro, foram coletados 12.099 testes. Desse total de amostras coletadas, 74% (8.962) apresentaram resultados negativos e 26% (3.137) confirmaram o diagnóstico positivo para Covid-19.

Os atendimentos no Centro de Testagem são realizados de segunda a sábado, das 9h às 17h, garantindo a testagem de todos que buscarem o serviço até o horário definido. A testagem é destinada a pacientes com sintomas gripais como coriza, febre, tosse e dor de garganta, de cabeça ou no corpo, conforme orientação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).