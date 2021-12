Jogos Estudantis de Free Fire têm premiação de mais de R$ 15 mil

A equipe manauara ainda conseguiu um patrocínio da Coca-Cola Brasil. Para Andryw Antony, CEO do time, a conquista é resultado de muita garra: “Somos uma equipe que veio da comunidade, com muitas dificuldades. Diferentemente de outros times, que têm mais de 20 patrocinadores gigantescos, nós conseguimos conquistar nosso espaço na elite da LBFF com muito suor e passamos a ter respeito de todos", comenta Antony.

O evento conta com o apoio da Amazoncripz, que disputou a primeira divisão nacional da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), neste ano. A equipe foi fundada em 2019, mas ganhou notoriedade de uma forma inusitada. Em abril deste ano, durante uma competição de Free Fire que valia o acesso à primeira divisão da LBFF, um apagão de energia elétrica atingiu parte de Manaus. Os players então apelaram para a internet de conexão móvel, enquanto buscavam um local com eletricidade.

