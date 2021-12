Estudantes fazem protesto para denunciar professor por assédio em Manaus: 'Pedia nudes'

A garota relata que por várias vezes tentou reagir e barrar as investidas do professor, mas ele continuava insistindo e por isso, ela decidiu não assistir mais às aulas dele.

Uma outra jovem que também foi vítima do suspeito, conta que além dos “elogios”, ele costumava chamá-la para que eles ficassem a sós e mais a vontade em locais da escola que ficavam fora do campo de cobertura das câmeras de segurança.

