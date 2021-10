Jogo do Brasil x Uruguai em Manaus esgota ingressos em menos de 2 dias de venda

O duelo, que terá cerca de 14 mil pessoas, será marcado pela volta do público ao estádio após dois anos de pandemia da Covid-19. Ao todo, foram 10 mil ingressos vendidos e 3 mil foram sorteados pelo governo à população vacinada com as duas doses ou dose única de imunizante contra a doença.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.