Devotos celebram Círio de Nazaré com carreata e missa em Manaus

Manaus/AM - Aproximadamente 300 veículos percorreram com oração e cantos, as ruas das três comunidades que compõe a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A condução da Imagem em frota oficial, neste domingo (10), logo após a celebração realizada no Santuário Nossa Senhora de Fátima. O trajeto da carreata durou aproximadamente 2h, até retornar para a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, onde foi realizada a Santa Missa do Círio, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner.

Para os que não puderam participar da carreata, foi realizada uma transmissão ao vivo no auditório da paróquia para poder atender aos fiéis. Durante a carreata também foi feito a tradicional homenagem às pessoas (in memorian e em vida) que realizaram um trabalho importante para a paróquia e para o Círio e, entre as novidades desse ano, foi a presença de um carro com a Sagrada Família, com um casal e uma imagem do Menino Jesus com as mãos levantadas como se estivem em oração pelo povo. “Esse casal estão casados há oito dias apenas e toparam representar a Sagrada Família, já fazendo referência ao tema do Círio escolhido para esse ano”, explicou Franciomar Torres, ex-coordenador geral do Círio.