Vídeo: Torcedores causam tumulto na chegada de Gabigol em hotel de Manaus

Manaus/AM - A chegada do atacante Gabigol causou tumulto, na noite desta segunda-feira (11), em frente ao hotel em que a Seleção Brasileira está hospedada, na zona Sul de Manaus. Ele desceu do ônibus da delegação e acenou para cerca de 100 pessoas que tentaram invadir o cordão de isolamento para se aproximarem do atleta.

