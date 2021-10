13 linhas de ônibus terão itinerários alterados para Brasil x Uruguai em Manaus

Outras cinco linhas de ônibus articulados que seguem em direção ao Centro também terão seus itinerários alterados. As linhas 356, 448, 500, 560 e 640 seguirão em direção ao Centro e serão desviadas para o viaduto da avenida Mário Ypiranga, depois para a avenida Djalma Batista, seguem até o boulevard Álvaro Maia, depois fazem o retorno ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, depois acessam a avenida Brasil e retornam para a avenida Constantino Nery e seguem itinerário normalmente para o T1 ou Centro.

As linhas que serão desviadas são as 302, 305, 306, 455, 444, 454, 430, 319, 320, 321, 324 330 e 011.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.