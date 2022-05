Joelma é ovacionada por fãs eufóricos em aeroporto de Manaus

Manaus/AM - Joelma está em terras amazonenses. A rainha do Calypso aterrissou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, neste domingo (8), para onde gravará o DVD especial “Isso é Calypso”.

ALÔ GALERA DE MANAUS! Joelma acaba de ser recebida no aeroporto de Manaus aclamada pelos fãs para a gravação do DVD Isso é Calypso. eita que vem coisa boa por aí pic.twitter.com/ZOuHJMwrIe — Joelma Updates #IssoÉCalypso (@JoelmaUpdates) May 8, 2022

E a @Joelma chegou aclamada em Manaus. Se isso é tá na pior... @CFJoelma pic.twitter.com/0iEq131cgO — Luan Kaio (@EuLuanKaio) May 8, 2022

No aeroporto, ela foi recebida por uma multidão de fãs, que gritavam em euforia pela artista paraense.

A cantora se apresentará no dia 14 de maio, no Sambódromo de Manaus, na zona Centro-Oeste, a partir das 22h. O show trará os maiores sucessos do ritmo que a consagrou nacionalmente. durante seus 28 anos de carreira. Serão 100 shows espalhados pelo Brasil. Em Manaus, o presente será especial com a gravação do seu DVD, após 18 anos do último show.

Segundo a empresária Bete Dezembro, antes da gravação no sábado, a cantora cumprirá uma série de compromissos no Amazonas, que incluem coletiva de imprensa, almoço com fãs e a gravação de um clipe no município de Novo Airão.