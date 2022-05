Sine Amazonas tem 75 vagas para soldadores navais e mais; Confira outras áreas

Manaus/AM - Quem está em busca de uma oportunidade de emprego pode aproveitar e enviar o currículo para uma das 166 vagas de emprego oferecidas pelo Sine Amazonas para esta segunda-feira (9).

Os interessados deve acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer a atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.



Se preferir, o candidato também tem a opção de se deslocar até a Sede do Sine Amazonas, localizado na Avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 14h, para concorrer às vagas ofertadas.



02 VAGAS: AUXILIAR DE TRANSPORTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos de NR-11 e NR-12 atualizados, ter a documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ATENDENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

75 VAGAS: SOLDADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso técnico em soldagem comprovada, NR-33, NR-34 e NR-35, ter disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ENCARREGADO DE SOLDA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso técnico em soldagem comprovado, NR-33, NR-34, NR-35 e liderança, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SECRETÁRIA EXECUTIVA

Escolaridade: Ensino Superior ou Técnico Completo em Administração, Secretariado ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Não Exigida;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para morar e tomar conta de um sítio, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ATENDENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso na área de administração e comercial, ter vivência com atendimento ao cliente, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE PERECÍVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de atendimento ao cliente, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SALGADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS (ITACOATIARA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego ou com experiência na área.

OBS: Desejável experiência, podendo ser avulsa, em vendas ou comércio em geral, ser residente do município de Itacoatiara, ter boa comunicação, conhecimento em informática, documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PCDs

01 VAGA: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável manuseio de eletrodomésticos, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

14 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Possuir curso de informática básica, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

04 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de NR-11, empilhadeira, CNH categoria “B”, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

05 VAGAS: ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando Ensino Superior em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de informática básica e amplo conhecimento no sistema SAP, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.



01 VAGA: ASSISTENTE DE OPERAÇÕES / PACOTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: AUXILIAR ORIENTADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em atendimento ao público e na área de vendas ou comércio em geral, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: MEC NICO AUTOMOTIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em montagem e manutenção de motores a diesel, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: AUXILIAR DE OPERAÇÕES (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência administrativa, possuir informática intermediária, pacote Office, ter boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.