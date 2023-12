Ipem fiscaliza mais de 13,4 mil produtos natalinos em Manaus

Manaus/AM - No período de 5 a 15 de dezembro, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) fiscalizou 13.412 produtos natalinos no comércio de Manaus e Região Metropolitana, durante a operação "Boas Festas". Essa ação foi realizada em todo o país pelos órgãos delegados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O balanço da operação, divulgado nesta segunda-feira (18), aponta que, do total de itens verificados, 2.152 foram reprovados e apreendidos por estarem fora dos padrões de qualidade e segurança, além de não apresentarem certificação do Inmetro.

Ao longo de dez dias de operação, 100 estabelecimentos foram visitados, dos quais seis foram notificados por comercializar produtos irregulares. Após notificação, os representantes das empresas terão um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao instituto, podendo ser multado em até R$ 1,5 milhão.

Com foco em luminárias natalinas (pisca-pisca) e brinquedos, o setor de conformidade fiscalizou 12.512 itens. Destes, 2.132 foram apreendidos por apresentar irregularidades. No caso dos pisca-piscas, foram constatados plugues fora do padrão e sem certificação do Inmetro.

Pré-medidos

Um total de 950 produtos pré-medidos tradicionais das festas de fim de ano, entre panetones, frutas cristalizadas, nozes, castanhas, uvas-passas, peru, pernil, chester, tender e bacalhau, foi coletado em 32 estabelecimentos comerciais de Manaus e Região Metropolitana.

Das amostras submetidas a testes no laboratório, 20 (entre pernil, chester, tender e peru) foram reprovadas por apresentarem peso inferior ao declarado na embalagem, em prejuízo ao consumidor.

Atendimento ao consumidor

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades ou desejarem tirar dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM no número 0800 092 2020 e no WhatsApp 99261-7143, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram - @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter - @ipemamoficial.