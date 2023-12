Mais de 18 mil candidatos entregam documentação do Bolsa Universidade em Manaus

Manaus/AM - Mais de 18 mil que foram classificadas para o Programa Bolsa Universidade (PBU) 2024 entregaram a documentação, nesta segunda-feira (18), para adesão das vagas nas Instituições de Ensino Superior (IES)

“São 18 mil classificados em 18 instituições de ensino de graduação, e nós estamos dando esse pontapé inicial para que os contemplados possam entregar os seus documentos, e assim, seja possível efetuar a matrícula e iniciar um curso de graduação, já a partir do ano que vem”, disse o prefeito de Manaus, David Almeida.

Os candidatos contemplados na primeira chamada do programa da Prefeitura de Manaus, deverão entregar a documentação indicada na inscrição nas instituições para as quais tenham sido classificados, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, de 8h às 15h. A apresentação deverá ser presencial e os documentos, originais, com cópia. Quem não entregar os documentos, será eliminado automaticamente.

Passo a passo

A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) fará a conferência das informações prestadas no ato da inscrição.

Após a conferência dos documentos, será emitido, pela coordenação do PBU, o Encaminhamento de Matrícula para adesão ao benefício junto à IES, respeitando os procedimentos e os prazos de matrícula das Instituições de Ensino Superior. O encaminhamento também ficará disponível no Portal do Candidato https://sgbu.manaus.am.gov.br/.

Caso a documentação esteja incompleta ou apresente alguma inconsistência, o contemplado deverá entrar em contato diretamente com a Espi para mais informações.