Inscrições para estágio em Direito na PGE começam hoje em Manaus

Manaus/AM - As inscrições para o processo seletivo de novos estagiários de Direito para a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) começam nesta segunda-feira (16). Estudantes do 5º (quinto) ao 8º (oitavo) período do curso podem se candidatar, de acordo com o edital lançado pelo Centro de Estudos Jurídicos (Cejur).

As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de um formulário on-line, diretamente na plataforma Google Forms, no link https://forms.gle/GJuM8oXjEcnz23XT9, no período de 16 de maio a 3 de junho de 2022.

Ao preencher o documento, o estudante deve anexar cédula de identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Após o envio do formulário, o candidato vai receber uma mensagem acusando o recebimento.

A relação dos candidatos que tiverem seu pedido de inscrição deferido será divulgada no site da PGE-AM (www.pge.am.gov.br), com data prevista para o dia 13 de junho de 2022. O processo seletivo visa o preenchimento de 10 vagas, inclusive para pessoas com deficiência, além da formação de cadastro de reserva.

A bolsa de estágio é no valor de R$ 868, com auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, bem como seguro contra acidentes pessoais, conforme os termos previstos na Lei nº 11.788/2008, para uma jornada de 4 horas diárias, equivalente a 20 horas semanais.

Prova – A prova será realizada no dia 19 de junho de 2022, em local a ser comunicado aos candidatos, no site da PGE-AM, e será composta de prova de caráter classificatório, com 40 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 16 de Direito Constitucional, 12 de Direito Administrativo e 12 de Direito Processual Civil, além de uma redação, também de caráter classificatório e eliminatório, com 25 linhas, no máximo.

Mais detalhes do edital podem ser conferidos no edital abaixo;